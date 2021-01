Oostenrijkse skiester Nina Ortlieb loopt zware knieblessure op

Na haar val werd Ortlieb per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Sion, waar bij onderzoek scheuren in meerdere ligamenten en de patellapees aan het licht kwamen. Daardoor komt ze dit seizoen niet meer in actie.

De 24-jarige Ortlieb werd vorig jaar derde in de afdaling in Crans-Montana. In februari won ze vervolgens de super-G in het Italiaanse La Thuile, de eerste WB-zege in haar carrière.