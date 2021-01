Basketbalvrouwen van Namen en Sint-Katelijne-Waver verliezen ook tweede wedstrijd in EuroCup

In het Roemeense Sfantu Gheorghe leed Namen een 51-45 (rust 20-24) nederlaag tegen Cadi La Seu d’Urgell, de Spaanse club van Laure Resimont (2 ptn, 1 rbd in 16 min) en Serena Lynn-Geldof (2 ptn, 2 rbds in 12 min). Dinsdag werd al met 85-48 verloren van gastclub Sepsi, vrijdag is het Franse Villeneuve-d’Ascq de tegenstander. De eerste twee van de groep gaan door naar de achtste finales.

In Valencia moest Sint-Katelijne-Waver na een 42-82 nederlaag tegen de gastclub ook in het Franse Saint-Amand-les-Eaux zijn meerdere erkennen. Het werd 76-63 (rust 35-37). In dezelfde groep geeft landskampioen Castors Braine, dat dinsdag met 82-64 verloor van Saint-Amand-les-Eaux, woensdagavond Valencia partij. Vrijdag staan de twee Belgische clubs tegenover elkaar.

In het Turkse Antakya werd Hind Ben Abdelkader door haar coach aan de kant gehouden bij het Turkse Hatay, dat een 85-66 nederlaag leed tegen het Hongaarse Cegled.

Phantoms Boom, dat dinsdag in het Franse Landerneau (Bretagne) een 53-118 om de oren kreeg van het Italiaanse Venetië, geeft woensdagavond Landerneau partij.