Goed nieuws voor Diego Ulissi na nieuwe hartcontrole: “Hoop op een progressief herstel”

Medio december raakte bekend dat Ulissi kampt met myocarditis, een ontsteking aan de hartspier. Bij nieuwe onderzoeken in Ancona is opnieuw gebleken dat er bindweefsel gevormd is in de hartwand, maar de scheurtjes zijn stabiel en er is geen sprake van hartritmestoornissen.

Er zijn ook vier biopsieën genomen uit kritieke punten in het hart voor verder onderzoek. De voorlopige prognose is positief, en “er is hoop op een progressief herstel”. Het ziet er dus naar uit dat Ulissi zijn wielercarrière niet moet stopzetten. De 31-jarige Italiaan heeft nog twee jaar contract bij UAE.