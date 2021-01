Ellen Van Loy is op haar 40ste nog altijd gek van veldrijden en gaat door: “Ik wil me nog steeds mengen in de debatten”

De GP Hasselt in 2018 was voorlopig de laatste keer dat Ellen Van Loy kon triomferen. Voordien was ze wel elk seizoen goed voor één of twee zeges en na die bewuste zegetocht in Limburg reed de renster ieder jaar nog een aanzienlijk pak ereplaatsen bij elkaar.

“Voor wie ik volgend jaar aan de slag ga, dat moet de ploeg maar zelf communiceren. Ik maakte de belofte dat ik niets zou lossen. En ik houd mijn woord, binnen enkele weken zal men alles wel meedelen. Feit is dat ik er zeker nog één seizoen bij doe. Ik ga het zelfs jaar tot jaar bekijken”, bekent Ellen Van Loy.

“Ik geef toe dat ik dit seizoen in een misschien wel mindere periode heb gezeten. Een samenloop van omstandigheden zorgde hiervoor. Maar ik wou het hoofd niet laten hangen. Ik nam bewust wat gas terug en liet enkele crossen vallen. Ik kon zo weer de batterijen opladen en die korte rustperiode deed me heel veel deugd. Ook het hele coronaverhaal hakte er wel wat in”, vervolgt Van Loy.

Ellen Van Loy is duidelijk nog heel gemotiveerd om voort te doen. “Ik doe het veldrijden nog altijd zeer graag. De concurrentie is er wel niet minder op geworden. Er is een nieuwe garde aan de deur komen kloppen, maar ik wil me nog steeds mengen in de debatten. Ook al is het niet simpel om in de top tien te eindigen. Het is ooit anders geweest. Dit weekend zijn er opnieuw twee crossen. Nadien komt het Wereldkampioenschap eraan. In Oostende start ik zonder druk, maar wil ik wel met een goed gevoel huiswaarts keren.”