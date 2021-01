Gemeente zoekt jobstudenten voor groendienst

Tot het takenpakket behoren onder meer het onderhouden van de pleintjes en de kerkhoven in de gemeente, groenbeheer en ondersteuning in het containerpark in Opheers. Alles gebeurt in teamverband, er is geen vooropleiding vereist. Kandidaten (vanaf 18 jaar) kunnen solliciteren via e-mail (sollicitaties@heers.be) of per post vóór 1 maart.

FrMi