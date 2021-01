Een scorende doelman is altijd speciaal, zeker vanop zo’n 90 meter

In de Football League Two, de derde klasse in Engeland, speelden Newport County en Cheltenham Town dinsdagavond 1-1 gelijk. Puntenverlies dus voor de nummer twee in de stand, maar bij Newport scoorde doelman Tom King wel een ge-wel-dig doelpunt. De keeper had de wind in de rug en zag een uittrap pardoes in doel belanden. “Ik zou graag willen zeggen dat ik hem voor z’n lijn zag staan, maar dan zou ik liegen”, lachte King na afloop.