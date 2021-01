Jarige koningin Mathilde bedankt fans voor de gelukswensen bij portretfoto

De Belgische koningin Mathilde mocht op woensdag 20 januari 48 kaarsjes uitblazen. Veel fans wensten onze vorstin proficiat via sociale media, waar ze hen op haar beurt bedankte. Daarbij hoort ook een portret in een zwart-witte outfit, die we al eens eerder zagen.

Op het kiekje zit koningin Mathilde met de handen casual gekruist op een wit blok tegen een witte achtergrond. Ze draagt een zwarte pantalon en een losse witte blouse met V-hals. De look werkt ze af met een setje oorbellen met parels, haar trouwring en natuurlijke manicure.

Het beeld is gemaakt door Brusselaar Michel Gronemberger, de officiële hoffotograaf, en is niet nieuw. Op het kerstkaartje van de koninklijke familie in december is de koningin te zien in dezelfde outfit. Daar poseert ze samen met haar man koning Filip en hun vier kinderen, eveneens in zwart-witte kleding.