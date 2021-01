Tegen KV Oostende doet Club Brugge het woensdag een laatste keer zonder draaischijf Hans Vanaken. En ook al denderde Club ook zonder hem over de concurrentie, voor coach Philippe Clement hoort hij áltijd in de ploeg. In aanloop naar de topper van zondag tegen Genk moet Clement keuzes maken, maar de aanvallende weelde is enorm. Vier varianten – mét Vanaken – bewijzen dat.