Veruit de meeste besmettingen vinden plaats in het gezin, niet op scholen. — © BELGAIMAGE

HASSELT

Het aantal positieve testen bij leerlingen en leerkrachten ligt een flink stuk lager dan voor de kerstvakantie. In de eerste twee schoolweken van 2021 werd bij 1.355 Vlaamse leerlingen een positieve test afgenomen, maar slechts in 9% van de gevallen is die gelinkt aan een besmetting op school. De Limburgse cijfers liggen nog lager.