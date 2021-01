Novak Djokovic ligt andermaal onder vuur, maar bijt van zich af: “Mijn goede bedoelingen zijn verkeerd begrepen als egoïstisch”

In Australië ligt Novak Djokovic onder vuur vanwege een brief die de Serviër geschreven heeft naar de organisatoren van de Australian Open om de tennissers in quarantaine te helpen. “Mijn goede bedoelingen zijn verkeerd begrepen als egoïstisch, moeilijk en ondankbaar”, reageert het nummer 1 van de wereld in een statement op Twitter.

Recent werden de tennissers met chartervluchten overgebracht naar Australië. Iedereen die op een vlucht zat waarvan iemand bij aankomst positief testte op het coronavirus, moet zich aan een strikte quarantaine houden en mag zijn hotelkamer gedurende twee weken helemaal niet verlaten. Daardoor wordt de voorbereiding van 72 tennissers op het eerste grandslamtoernooi van het jaar stevig in de war gestuurd.

“Mijn goede bedoelingen voor de andere deelnemers in Melbourne zijn verkeerd begrepen als egoïstisch, moeilijk en ondankbaar”, stelt Djokovic. “Dit kan niet verder verwijderd zijn van de waarheid. Niet elke handeling wordt kritiekloos geaccepteerd en wanneer ik de nasleep van zaken bekijk, dan vraag ik me af of het niet beter zou zijn achterover te leunen en van mijn voordelen te genieten in plaats van aandacht te besteden aan de moeilijkheden van anderen. Ik probeer echter altijd iets te doen en nuttig te zijn ondanks de misverstanden.”

“Ik heb mijn privileges op de harde manier verdiend, en daarom is het erg lastig om alles enkel te aanschouwen. Ik weet hoeveel elk gebaar betekende toen ik zelf nog klein en onbeduidend was.”

Djokovic wou naar eigen zeggen enkel de tennissers in strikte quarantaine helpen door enkele van hun ideeën voor te stellen bij Craig Tiley, “wetende dat de kans klein was dat een suggestie aanvaard zou worden”. De Serviër vroeg ook om met zijn team in quarantaine te gaan in Melbourne, maar volgens Djokovic werd dit geweigerd vanwege de strikte coronamaatregelen.