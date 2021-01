De Moderna-vaccins liggen in het ZOL in Genk opgeslagen in een diepvriezer. — © Sven Dillen

Genk

De eerste 1.000 Moderna-vaccins zijn aangekomen in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. Het ZOL zal dienst doen als verdeelcentrum van Moderna-vaccins voor ziekenhuizen in Vlaanderen. Wanneer de vaccins effectief kunnen ingezet worden, is nog niet duidelijk.