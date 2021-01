Donald Trump heeft voor een laatste keer als president van de Verenigde Staten het voetlicht gestolen. In een geïmproviseerde toespraak op de luchtmachtbasis waar hij met Air Force One vertrok naar zijn buitenverblijf in Florida, stak hij nu al de pluimen op zijn hoed van het succes dat de VS de komende maanden onder Joe Biden te wachten staat. “Want wij hebben het fundament gelegd”, aldus Trump.