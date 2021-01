Europees kampioen Eli Iserbyt zal komend weekend enkel in de cross van Hamme aan de start staan. Daar zal Iserbyt, die op stage trok naar Spanje, zijn leidersplaats in de X2O Trofee verdedigen. De renner van Pauwels Sauzen - Bingoal laat zondag wel de cross in Overijse schieten.