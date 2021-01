ROYALS. Ontwerpers trouwjurk Diana ruziën en koninklijke geboorte op til

Er is meer duidelijkheid gekomen over de bevallingsdatum van prinses Eugenie, prins Harry en Meghan Markle zouden nog meer plannen in de media hebben en de Nederlandse koning Willem-Alexander deed deze week precies twintig jaar geleden zijn huwelijksaanzoek aan Máxima. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vierden deze week een bijzondere verjaardag. Het was dinsdag namelijk twintig jaar geleden dat de toenmalige prins op één knie ging zitten voor de Argentijnse schone. Het aanzoek gebeurde aan de dichtgevroren vijver van Huis ten Bosch en Willem-Alexander had naar verluidt champagne en rozen verstopt in de struiken. “Het was een mooie vrijdagmiddag en ik dacht Máxima moet toch leren schaatsen, wat is er nu Hollandser dan dat?”, vertelde de koning ooit in een interview met NOS.

“Ik heb oneindig vaak geoefend op wat ik wilde zeggen, maar uiteindelijk komt de zin er nooit zo uit als je van tevoren hebt bedacht. Ik zei iets in de trant van: ik vraag dit voor de eerste keer in mijn leven en de enige keer”, vertelde hij nog. Hij aanzoek gebeurde trouwens in het Engels omdat Máxima nog geen vloeiend Nederlands sprak. “Ik wilde niet dat ze zou zeggen dat ze me niet begreep.” Het stel huwde uiteindelijk een dik jaar later op 2 februari 2002 in Amsterdam.

© ISOPIX

Ontwerpers en ex-geliefden David en Elizabeth Emanuel hebben ruzie over schetsen van ontwerpen die ze voor prinses Diana hebben gemaakt. Elizabeth had zonder overleg met haar ex-man een aantal tekeningen geveild. David stapte naar de rechter omdat hij ook eigenaar is van de ontwerpen en wil voorkomen dat ze nog schetsen zou verkopen, meldt de Daily Mail. Het echtpaar was verantwoordelijk voor verschillende ontwerpen van Diana, waaronder de trouwjurk die ze in 1981 droeg.

David stelt dat de twee tijdens hun scheiding in 1990 hebben afgesproken de naam Emanuel niet meer te gebruiken. Hij is van mening dat met het verkopen van de schetsen die afspraak werd geschonden. Hij eist ook een schadevergoeding en wil dat tekeningen die zijn ex nog heeft worden vernietigd.

© ISOPIX

De bevallingsdatum van Eugenie is bekendgeraakt. De dertigjarige Britse prinses en haar man Jack Brooksbank zullen normaal midden februari hun eerste kindje op de wereld verwelkomen. Het wordt meteen ook het negende kleinkind voor koningin Elizabeth en het eerste voor de gecontesteerde prins Andrew en zijn ex-echtgenote Sarah Ferguson.

Het koppel had eerder op 25 september de zwangerschap via Instagram aangekondigd. “Jack en ik kijken zo uit naar het begin van 2021”, was het enige wat de prinses toen kwijt wilde.

Prins Harry en Meghan Markle kondigden ondertussen meer dan een jaar geleden hun vertrek aan uit het Britse koningshuis. Inmiddels hebben de twee niet stilgezeten. Zo sloten ze met hun Archewell Foundation al deals met Netflix en Spotify. Maar nu blijkt dat het koppel ook nog andere plannen in de media te hebben.

Bronnen beweren dat Harry en Meghan ook nog bezig zijn om hun eigen televisie- en filmproductiebedrijf op te zetten. Dat zou net zoals hun organisatie vernoemd worden naar hun twintig maanden oude zoontje Archie: Archewell Productions.

Naar verluidt zouden ze via die weg films, komische series en dramareeksen willen ontwikkelen. Iets helemaal anders dus dan activiteiten rond goede doelen waar ze nu vooral op focussen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Onze koningin Mathilde vierde woensdag haar 48ste verjaardag. Ze bedankt iedereen via Instagram voor de vele verjaardagswensen.

Prins William heeft in een videogesprek met hulpverleners en vrijwilligers het belang van de coronavaccins onderstreept. De hertog van Cambridge hoopt dat iedereen zich laat inenten, zodra ze aan de beurt zijn.

Volgens William is er “licht aan het einde van de tunnel” nu de vaccins er zijn. Het is voor het eerst dat hij er openlijk over spreekt, een ruime week nadat zijn grootouders koningin Elizabeth (94) en prins Philip (99) hun eerste prik hebben gehad. “Ik ben er erg trots op dat ze dat hebben gedaan. Het is echt belangrijk dat iedereen het vaccin krijgt wanneer ze aan de beurt zijn”, zei de prins.

In het gesprek feliciteerde hij alle hulpverleners en vrijwilligers die bij het Britse vaccinatieprogramma betrokken zijn. “Ik weet dat dit een enorm verschil gaat maken voor iedereen. Ik wil er ook op wijzen dat ik denk dat dit niet iets is dat heel gemakkelijk gaat en zeker niet iets is waar iedereen in de wereld toegang tot heeft.”