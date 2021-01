Pfizer/BioNTech-vaccin lijkt effectief tegen Britse variant

“Uit onze resultaten blijkt dat de meerderheid van de vaccinresponsen effectief is tegen de B.1.1.7-variant”, zegt een internationaal team onderzoekers van Britse en Nederlandse universiteiten in een van de twee studies, die nog niet geëvalueerd zijn door andere wetenschappers.

Om de effectiviteit van het vaccin te testen, hebben de onderzoekers het in het laboratorium gebruikt op de Britse variant in het plasma van 36 patiënten die genazen van lichtere of zwaardere vormen van COVID-19. “In de meerderheid van de stalen werd de variant “geneutraliseerd”, al was de kracht van de “neutralisatie” minder krachtig in drie stalen.

In een andere preliminaire studie bereikte een onderzoeksteam van Pfizer/BioNTech gelijkaardige conclusies. De onderzoekers vergeleken het effect van het plasma van 16 deelnemers aan de klinische studies van Pfizer op de Britse variant en het originele virus afkomstig uit Wuhan. Ze concluderen dat de neutralisatie “even sterk” is voor allebei en menen dat het “onwaarschijnlijk” is dat de Britse variant “bestand is tegen de bescherming” van hun vaccin. Ze benadrukken ook dat, indien nodig, de “flexibiliteit” van de technologie in het mRNA-vaccin (boodschapper-RNA) toelaat om het vaccin aan te passen aan een nieuwe stam van het virus.

In een studie die begin januari online gepubliceerd werd, concludeerden onderzoekers van Pfizer/BioNTech al dat het vaccin effectief leek tegen een gezamenlijke “sleutelmutatie” van de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant.