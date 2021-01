Na honderd sprongen lukt het eindelijk … staande vrije val

Reinhardt Fourie, 45 jaar oud, filmt het moment dat zijn drie vrienden een vrije val in staande posities konden uitvoeren. Dit gebeurden boven het ongelofelijke uitzicht op Mosselbaai, in Zuid-Afrika. De sky-divers bevonden zich dicht bij elkaar en konden zich in zo een positie manoeuvreren dat het leek alsof ze op de wolken stonden. Na 800 parachutesprongen en oefen uren in de windtunnel loonde nu eindelijk hun harde werk.(mw)