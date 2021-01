Ondanks haar nog jonge leeftijd is Nina Derwael (20) een mondige dame. In De Thuismatch - de podcast van Sporza - legt ze bij Ruben Van Gucht haar ziel bloot. Met daarbij enkele verrassende uitspraken, vooral in verband met het onderzoek naar mentaal misbruik in de Belgische turnwereld. “Dat blijft ons achtervolgen”, aldus Derwael.