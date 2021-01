Topmodel Gigi Hadid over zwangerschap op de catwalk: “Backstage was ik zo misselijk”

Het Amerikaanse topmodel met Nederlandse roots Gigi Hadid is intussen al vier maanden mama, maar ging nu in gesprek met enkele fans over haar zwangerschap. Daaruit blijkt dat ze in het begin soms kotsmisselijk op de catwalk van topontwerpers liep.

Op maandag 18 januari beantwoordde Gigi Hadid enkele vragen van fans op Twitter. Een van hen vroeg zich af wanneer ze ontdekte dat ze een kindje verwachtte. Tijdens de modeweken begin 2020, zo blijkt nu, waardoor ze vaak last had van misselijkheid toen ze moest defileren.

“Ik kwam het te weten de dag voor de modeshow van Tom Ford”, antwoordde ze. Daarmee bevestigt ze de zwangerschapsgeruchten die toen de ronde deden. Hoewel ze glamoureus op de catwalk flaneerde, voelde ze zich niet zo goed. “Ik was backstage zo misselijk. Ik heb geleerd dat ik het kwaaltje min of meer kon controleren door constant te eten. Mijn moeder pakte snacks in voor elke show.”

Hadid, die nog de naam van haar dochter niet heeft onthuld, was duidelijk in de stemming om herinneringen op te halen. Ze deelde namelijk ook een foto van tijdens Jacquemus-show vorig jaar. “Een jaar geleden, vandaag! Mijn dochtertje zat daar al in mijn buik“, schreef ze naast foto’s waarop ze een satijnen jurk met fijne bandjes draagt.

Zoals veel mama’s in wording had ze soms ook gekke trekjes. Ze hunkerde onder meer naar bagels met extra roomkaas en brownies. Als ontbijt gaf ze de voorkeur aan zuurdesem toast en salade met tomaat, olijfolie en veel zout en peper.” Hadid beviel op 19 september van een meisje. Het is het eerste kindje van het model dat een koppel vormt met zanger Zayn Malik.