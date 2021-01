Fans geven Kevin De Bruyne plaats in UEFA.com Ploeg van het Jaar 2020! Wie zijn zijn ploegmaats?

Kevin De Bruyne (Manchester City) heeft een plaats gekregen in de UEFA.com Ploeg van het Jaar 2020, die door de voetbalfans werd samengesteld. De Europese voetbalbond heeft woensdag het winnende elftal bekendgemaakt.

Champions League-winnaar Bayern München is hofleverancier met vijf spelers. Doelman Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Thiago Alcantara (nu Liverpool) en goalgetter Robert Lewandowski kregen een plek. Ook de onvermijdbare Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (FC Barcelona) zijn van de partij, net als Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool) en Neymar (Paris Saint-Germain).

Cristiano Ronaldo stond nu al vijftien keer in de UEFA.com Ploeg van het Jaar en is recordhouder. Eeuwige rivaal Lionel Messi (12 keer) volgt als tweede.

Voor Kevin De Bruyne is het de derde keer dat hij het winnende elftal haalt. De 29-jarige Rode Duivel stond eerder al in de Ploeg van het Jaar 2017 en 2019. Met Romelu Lukaku (Inter) maakte nog een tweede Belg kans op een plaats in het elftal, maar de spits haalde de eindselectie niet.

Fans kregen voor de eerste keer de kans om hun favoriete vrouwenelftal samen te stellen. Met zes speelsters is Champions League-winnaar Olympique Lyon ruim vertegenwoordigd. Ook de Deense Pernille Harder, die zich al kroonde tot UEFA’s Women’s Player of the Year en Wolfsburg afgelopen zomer ruilde voor Chelsea, ontbreekt niet.

Supporters konden online hun favoriete elftal samenstellen van voetballers die bij een Europese club actief zijn. De fans kregen bij de mannen de keuze uit vijf doelmannen en telkens vijftien verdedigers, middenvelders en aanvallers. Een UEFA-panel stelde de lijst met vijftig genomineerden samen, op basis van hun prestaties de voorbije twaalf maanden.

(belga)