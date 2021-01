Eigenaar Maison Margiela heeft Jil Sander op het oog

De kans is groot dat Jil Sander binnenkort in de portefeuille van de Only The Brave (OTB) Group terechtkomt, dat meldt modevakblad WWD. OTB heeft ondertussen bevestigd dat er verregaande interesse is.

OTB is vandaag al eigenaar van merken als Maison Margiela, Marni en Diesel. De kans is groot dat daar binnenkort nog Jil Sander aan wordt toegevoegd. Het van oorsprong Duitse label is momenteel wel nog eigendom van de Japanse firma Onward Holdings en dat al sinds 2008.

OTB heeft inmiddels aan WWD bevestigd dat het geïnteresseerd is in Jil Sander. “Het is waar dat we momenteel de verschillende mogelijkheden bekijken”, klinkt het. Bij een overname zou Jil Sander opnieuw in Italiaanse handen terechtkomen, eerder maakte het ook al deel uit van de Prada Group. De hoofdkwartieren bevinden zich nog altijd in Milaan dus dat zou een overgang makkelijker maken.

Jil Sander werd in 1968 opgericht door de gelijknamige Duitse ontwerpster. Ze werd al snel bekend voor haar minimalistische creaties. Na een conflict met de CEO van Prada Group - dat een jaar eerder 75 procent van haar aandelen had overgenomen - in 2000 zei ze haar eigen merk vaarwel en ging later voor de Japanse retailer Uniqlo werken. Tussen 2003 en 2004 en 2012 en 2013, na het vertrek van Raf Simons, keerde ze wel nog voor eventjes tijdelijk terug naar haar modehuis. Vandaag zijn Luke en Lucie Meier de creatief directeurs.