Jimmy Choo richt eigen modeacademie op

De iconische schoenenontwerper Jimmy Choo richt een eigen modeacademie op in hartje Londen. Het de nieuwste universiteit die exclusief is toegewijd aan mode in het Verenigd Koninkrijk.

Als alles volgens plan verloopt, zal de zogenoemde JCA | London Fashion Academy in september de deuren openzwaaien in de chique Londense wijk Mayfair.Het is de bedoeling van professor Choo en zijn team om de volgende golf van wereldberoemde modeontwerpers te ontwikkelen.

“Londen is een mondiaal modeknooppunt en heeft veel baanbrekende ontwerpers voortgebracht. Zelden verlaten deze ontwerpers het hoger onderwijs gewapend met de gecombineerde kennis, vaardigheden en middelen die nodig zijn om met succes merken te creëren, te lanceren en op te bouwen. De Academie zal helpen om deze valkuilen te overbruggen en ondernemend ontwerptalent koesteren”, aldus Choo in een persbericht.

De nieuwe academie biedt momenteel op de site vier cursussen aan: diploma in fashion design, design, branding en ondernemerschap, design en accessoires en ondernemerschap in design en merkinnovatie. De lessenpakketten moeten studenten alle vaardigheden meegeven die modeontwerpers nodig hebben in het hedendaagse, competitieve modelandschap.

Wie naar een carrière in de modebranche streeft, kan zich vanaf heden aanmelden via de website. De prijzen van de cursussen starten vanaf 10.444 euro. De Academie zal ook beurzen aanbieden aan een select aantal studenten.