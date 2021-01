Ook Otamendi en Tavares leggen positieve coronatest af bij Benfica

Bij Benfica Lissabon zijn ook verdedigers Nicolas Otamendi en Nuno Tavares besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de laatste tests, zo maakte de Portugese topclub vanochtend bekend.

Dinsdag meldde Benfica 17 nieuwe besmettingen, onder wie vijf spelers. Naast Rode Duivel Jan Vertonghen legden Gilberto, Grimaldo, Luca Waldschmidt en Diogo Gonçalves een positieve coronatest af.

Benfica zou normaal gezien woensdagavond in de halve finales van de Portugese Ligabeker moeten uitkomen tegen Sporting Braga. De club wacht voorlopig de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid af, maar wil liever de komende twee weken niet in actie komen. Het is voor Benfica niet de eerste corona-uitbraak. Eind december waren er ook al positieve gevallen in de spelersgroep. Medio september testte belofte-international Mile Svilar al eens positief.

Benfica staat na veertien speeldagen in de Portugese Primeira Liga derde, met 32 punten. Koploper Porto heeft vier punten meer. (belga)