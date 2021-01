Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) komt vanavond met een voorstel over de coronaregels in het onderwijs. Het zit er dik in dat de krokusvakantie een weekje langer wordt, maar dan wel mét afstandsonderwijs. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht naar 10 en 11 jaar in de klas komt er waarschijnlijk niet.