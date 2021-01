Red Flames spelen tegen Duitsland en Nederland als promotie voor gemeenschappelijke kandidatuur WK voetbal

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg speelt eind februari vriendschappelijke wedstrijden tegen Nederland en Duitsland in het kader van de ‘Three Nations, One Goal’-campagne. Daarmee zetten de drie landen hun kandidatuur in de verf om het WK vrouwenvoetbal in 2027 te organiseren.

Op donderdag 18 februari nemen de Red Flames het in het stadion van Oud-Heverlee Leuven op tegen Nederland. Drie dagen later staat in Aken een duel met Duitsland op het programma. Tot slot staan de Oranje Leeuwinnen op woensdag 24 februari in Venlo tegenover de Duitse vrouwen.

“Alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften omtrent het coronavirus worden uiteraard in acht genomen”, zo meldt de KBVB. “Naast de tests voor elke wedstrijd verplaatsen de drie deelnemende teams zich enkel om hun wedstrijd te spelen. Na elke confrontatie keren ze direct terug naar hun thuisland.”

Naast het symbolische aspect zijn de oefenwedstrijden ook een grote sportieve kans, zo benadrukt Ives Serneels, bondscoach van de Red Flames (FIFA 17). “Ik ben blij tegen twee toplanden te spelen”, aldus Serneels. “Duitsland staat op de tweede plaats van de FIFA-wereldranglijst en Nederland op de vierde. Ons doel is om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificaties voor het WK 2023 en de eindronde van het Europees kampioenschap in 2022. Deze tegenstanders vormen dus een uitstekende voorbereiding. Bovendien reizen we door de korte afstanden enkel heen-en-weer, wat een echt voordeel is, nog meer in de context van de gezondheidscrisis die we nu meemaken.”

In oktober 2020 kondigden de voetbalbonden van België, Duitsland en Nederland aan gezamenlijk een gooi te doen naar de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. Nederland was in 2017 al gastheer voor het EK voor vrouwen. Duitsland organiseerde in 1989 en 2001 het EK, en in 2011 het WK. Voor België zou het WK van 2027 het eerste grote eindtoernooi voor vrouwen zijn.

