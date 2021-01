Belg Tom Van der Borght mocht Berlijnse modeweek openen

Tom Van der Borght is sterk bezig. De Belgische modeontwerper won in oktober nog een contract bij Chanel en nu mocht hij met zijn creaties de Berlin Fashion Week openen.

Minimalisme is niet aan Tom Van der Borght besteed. “Als er niets meer aan kan worden toegevoegd, is een stuk pas af voor mij”, zei hij maandag voor de aanvang van zijn modeshow die de Berlin Fashion Week mocht aftrappen. En dat maakte hij ook waar met zijn psychedelische outfits en maskers die werden opgebouwd uit onder meer macramé, patchwork en kabelbinders. Ook de modeshow zelf werd een theatrale performance dankzij de choreografie van de Spaanse danseres Blanca Li.

2021 is dus al goed begonnen voor Van der Borght en ook 2020 was een boerenjaar. De Gentenaar won in oktober nog de Grote Prijs op het 35ste internationale modefestival van Hyères in Frankrijk. Hij ging toen naar huis met 200.000 euro en een contract voor een project bij Chanel. Op 41-jarige leeftijd lijkt de modewereld eindelijk aan zijn voeten te liggen.

Bekijk hieronder de volledige modeshow: