Burgemeester doet oproep voor helpende handen in vaccinatiecentrum

De eerste vaccins in Zonhoven werden gisteren toegediend in H Catharina — © wiva

Johny De Raeve, de burgemeester van Zonhoven doet een oproep naar helpende handen die willen meewerken om alles in goede banen te leiden tijdens de vaccinaties in de Grenslandhallen.

Alle Zonhovenaren die dat wensen, kunnen zich straks laten vaccineren in het vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone Herkenrode. Het gaat om de inwoners van Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad en Alken. Zij moeten naar de Grenslandhallensite in Hasselt voor hun prik. Johny De Raeve doet een oproep naar helpende handen. “Zodra het vaccin beschikbaar is, zal er gevaccineerd worden in de Grenslandhallensite. Het doel is nu om alle inwoners zo snel en efficiënt mogelijk te vaccineren tegen het COVID-19-virus. We kunnen nog helpende handen gebruiken,” zegt hij.

Aanmelden kan via de website helpdehelpers.be. help de helpers

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het online invullen van het formulier of extra info wensen, kunnen contact opnemen met de gemeente Zonhoven via het nummer 011/81. 04. 11.”