IN BEELD. The Trump Show stopt na 4 jaar

Juni 2020. Een zeldzame barst in het pantser van de president. Trump maakt een sjofele, verslagen indruk bij zijn terugkeer van een meeting in Tulsa, Oklahoma. De opkomst was er veel minder groot dan verwacht, wellicht door een geslaagde boycotactie van tieners op de app TikTok. — © AP

Maart 2019. Een rode draad de laatste vier jaar was de patriottische inslag van Trumps optredens. Hier knuffelt hij innig de Amerikaanse vlag op een bijeenkomst van een politiek actiecomité, in het Gaylord congrescentrum in Maryland. — © EPA-EFE

Januari 2019. Omdat de overheidsdiensten gesloten zijn door een politieke impasse in het parlement en er ook geen reguliere catering in het Witte Huis is, serveert Trump een berg fastfood aan footballkampioenen Clemson Tigers, Er zijn honderden hamburgers, o.a. van McDonald’s. — © AFP

November 2016. Trump op campagne met zijn typische rode petje. Van ‘Make America Great Again’ in 2016 switchte de merchandising naar ‘Keep America Great’ in de laatste campagne. Tevergeefs, want Biden boekte een great victory. — © AFP

Nu Joe Biden als 46e president de sleutels van het Witte Huis in handen krijgt, blikken we nog even terug op vier jaar Trump. Met een selectie opvallende beelden die we ongetwijfeld niet meteen terug zullen zien in het kader van het hoogste ambt van de Verenigde Staten. Van in het begin was al duidelijk dat The Donald een fameuze stijlbreuk zou vormen met traditioneel presidentieel gedrag. Fotografen zagen het graag gebeuren, terwijl buitenstaanders vaak amper konden bevatten welk spektakel zich voor hun ogen afspeelde.