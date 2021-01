Kickbokser Jamal Ben Saddik zegt met rugblessure af voor titelkamp tegen Verhoeven

Kickbokser Jamal Ben Saddik zal volgende week zaterdag niet om de wereldtitel bij de zwaargewichten kampen tegen de Nederlander Rico Verhoeven. De Belgische Marokkaan heeft zich met een rugblessure afgemeld. Dat bevestigde Ben Saddik op Twitter.

“Met een zwaar gemoed moet ik aankondigen dat het gevecht op 30 januari geannuleerd is”, tweette Ben Saddik. “Ik heb een ernstige rugblessure opgelopen. Volgens mijn medisch team zijn de risico’s op permanente gezondheidsschade te groot. Ik ben nu erg teleurgesteld en verdrietig, maar ik ben vastberaden om sterker terug te keren.”

Organisator Glory gaat op zoek naar een vervanger voor de geblesseerde Ben Saddik. Die krijgt ruim een week de tijd om zich voor te bereiden op het gevecht met de Nederlandse wereldkampioen.

Verhoeven is sinds 2014 wereldkampioen bij de zwaargewichten. Hij verdedigde zijn titel ruim een jaar geleden voor de negende en laatste keer. Badr Hari moest in een uitverkocht Gelredome geblesseerd opgeven.

Verhoeven en Ben Saddik zouden voor de derde keer tegenover elkaar staan in de ring. Verhoeven verloor in 2011 en verlengde in 2017 zijn wereldtitel door de Belgische Marokkaan te verslaan.

De partij tussen Verhoeven en Ben Saddik moest op 30 januari het hoogtepunt worden van een gala in het Rotterdamse Ahoy, waar geen fans welkom zijn vanwege het coronavirus. (belga)