Massale tests op Britse variant in Sint-Truiden: “Alleen maar dappere kindjes”

Sint-Truiden

In de Trudo sporthal van Sint-Truiden is de grootschalige testing van alle kindjes en leerkrachten van basisschool het Schuttershof vanmorgen begonnen. Dat was nodig, nadat eerder deze week twee leerkrachten en vijf leerlingen positief getest waren op corona. Gevreesd wordt dat het om de meer besmettelijke, Britse variant gaat. De school gaat daarom voor tien dagen dicht, en iedereen moet zich laten testen.