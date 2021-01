Ontwerper Alber Elbaz maakt nog deze maand zijn comeback in de modewereld

Alber Elbaz zal op 26 januari om 20 uur zijn eerste collectie voor AZ Factory digitaal voorstellen tijdens de modeweek in Parijs. AZ Factory rijpte in de geest van de 59-jarige ontwerper tijdens de lockdown en kwam tot stand in samenwerking met Richemont, het Zwitserse luxeconglomeraat dat ook eigenaar is van onder andere het horlogemerk Cartier en modelabel Chloé.

“Ik droom al jaren van een mode-reset en die droom is vandaag, in een tijd waarin mensen niet samen kunnen zijn, nog relevanter geworden”, zegt Elbaz in een verklaring. “De wereld verandert snel en we passen ons allemaal aan aan nieuw gedrag en nieuwe emoties.” AZ Factory zal ready-to-wear mode maken. “We focussen ons op het ontwikkelen van oplossingen voor de hedendaagse vrouw.”

De ontwerper is vooral bekend van zijn doortocht bij het Franse modehuis Lanvin. Daar zwaaide hij van 2001 tot 2015 de plak. Hij ontving daarvoor onder meer de CFDA International Award en werd bekroond met de Légion d’Honneur in Frankrijk. De voorbije jaren zat hij trouwens ook niet stil. Zo ontwierp hij capsulecollecties voor Tod’s en LeSportsac.