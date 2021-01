Registratie platform Aanbestedingen in Limburg

Kortessem

‘Aanbestedingen in Limburg’ is een initiatief van Provincie Limburg in samenwerking met Unizo Limburg en VKW Limburg. Het doel van dit online platform is om de omzet en het groeipotentieel van Limburgse ondernemers te stimuleren. Ook de gemeente Kortessem tekent in op dit initiatief. Als gemeente kan je er snel en makkelijk opdrachten kenbaar maken aan bedrijven via www.aanbestedingeninlimburg.be. Vervolgens worden bedrijven, die binnen de zoekregio vallen en die de gevraagde producten of diensten kunnen leveren, automatisch op de hoogte gebracht. Met een paar simpele klikken kan je als bedrijf dan aangeven of je interesse hebt in deze opdracht. Zo kan de gemeente meteen zien welke bedrijven het bestek van deze opdracht willen ontvangen.