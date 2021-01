Dua Lipa reageert op geruchten over mogelijke zwangerschap

Dua Lipa (25) was maandag virtueel te gast in de Amerikaanse talkshow Jimmy Kimmel Live!. Er werd dieper ingegaan op al haar Grammy-nominaties, maar ook op de geruchten dat ze zwanger zou zijn. De Brits-Kosovaarse popster ontkende dat met klem, al had ze zelf wel aanleiding gegeven voor die roddel.

De bal ging aan het rollen toen Dua Lipa vorig week op Twitter enkele foto’s van zichzelf op reis deelde. In de tweet stond geen tekst, wel een hele reeks emoji’s gaande van een babyflesje, over een teddybeer tot een engel. Meer hadden haar fans niet nodig om te beginnen speculeren over de mogelijkheid dat de popster samen met haar vriend Anwar Hadid een kindje zou verwachten.

Aan Jimmy Kimmel liet Dua Lipa weten dat ze daar totaal niet had bij stilgestaan. Ze houdt er simpelweg van om veel emoji’s bij haar foto’s te plaatsen, verklaarde ze. “Ik had er echt niet over nagedacht en toen ik naar de commentaren scrolde, zag ik dat iemand is ze zwanger? had geschreven. Vervolgens keek ik zelf nog eens goed naar de foto’s en ik dacht bij mezelf: ik zie er toch niet zwanger uit? Ik zal in het vervolg wel twee keer nadenken over welke emoji’s ik gebruik. ar laat het duidelijk zijn, ik ben helemaal niet zwanger.”