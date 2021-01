Utah boekt zesde opeenvolgende zege, deze keer tegen New Orleans

Utah heeft dinsdag een zesde overwinning op rij behaald in de NBA. Het werd 118-102 tegen New Orleans.

Donovan Mitchell was met 28 punten de topschutter bij het team uit Salt Lake City. Jordan Clarkson voegde daar 18 punten aan toe. Bij New Orleans gooide Zion Williamson 32 punten door de korf. Dankzij de zege klimt Utah naar de tweede plaats in de Western Conference, met tien overwinningen in 14 wedstrijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verder haalde Denver het met 119-101 van Oklahoma City. De Nuggets hadden de overwinning in grote mate te danken aan Nikola Jokic, goed voor 27 punten en 12 rebounds. (belga)