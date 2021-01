Methodeschool Ondersteboven legt kinderen in de watten

Op maandagochtend lag de rode loper uit. De muziek klonk van ver. De poort ging open en het team van Methodeschool Ondersteboven gaf een luid applaus aan voor de kleuters en leerlingen die met een lach over de rode loper schitterenden. 's Middags kregen ze een lekkere hotdog.

De hele week was er van alles te doen. Ook gingen de leerlingen op speurzoektocht naar de held die de wolf heeft weggejaagd. Kaartlezen, samenwerken, vragen oplossen... Alle kinderen konden meedoen. Gezellig buiten onder het dekentje met een warme chocomelk luisteren naar een spannend verhaal of smullen van een lekkere donut. Ook mochten de leerlingen kennis maken met een geweldige escape room.

Op het einde van de week ging iedereen fier naar huis met een zelfgemaakte button en leuke verhalen. “Wij noemen onze kleuters en leerlingen onze helden”, klinkt het op de school. “We zijn blij dat we ze op deze manier een keertje in de kijker konden zetten. Natuurlijk hebben we in de lente nog iets leuks in petto.”