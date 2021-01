COLUMN Michel Claesen: Gebrek aan goed nieuws

Michel Claesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Bilzen

Waar haalt een columnist zijn ideeën om wekelijks de Buurtkrant te voorzien van een origineel tekstblok? In pre-coronatijd waren de contacten met familieleden, vrienden, kennissen en collega’s meestal voldoende om met wat nieuws voor de dag te komen. Momenteel vindt het overgrote deel van gesprekken plaats met de eigen gezinsleden of zoek ik in de GoedNieuwsKrant naar interessante weetjes over gebeurtenissen in Bilzen.

Op de voorpagina van de dinsdagbijlage vind ik echter al niets over onze gemeente, maar dat komt wel vaker voor. In Café Armand gaat het over de bollen van Kaat Bollen en ook de bubbels zijn niet voor een Bilzenaar. Zelfs de huwelijksbootjes vonden geen gegadigden de voorbije week zodat ook pagina 5 geen enkele foto bevatte van verse echtgenoten uit Bilzen. Trekken we het breder naar de toekomstige dorpen van Groot-Bilzen en nemen we ook Riemst en Hoeselt mee in beschouwing, dan komen we aan amper één artikel over Riemst. Van Hoeselt had ik nu ook wel niet veel verwacht aangezien die gemeente aan kop staat wat betreft de oversterfte in 2020. Dat hoort dan sowieso niet thuis in de GoedNieuwsKrant.

Gelukkig telt ons gezin sinds enkele maanden een nieuw knuffelcontact, wat ook betekent dat er me wat nieuwe verhaaltjes ter ore komen. Zo hadden ze in Beverst bij de vriendin van onze oudste zoon een aquarium met meer dan 50 visjes. En zoals dat meestal het geval is, gebeurt het verzorgen van huisdieren door de vader des huizes. Maar na jaren van verversen en poetsen vond Bert dat dit onderhoudswerk ook wel eens mocht gebeuren door een ander gezinslid. Met de dreigende woorden “dit is de laatste keer dat ik dat aquarium schoonmaak” begon hij met flinke tegenzin aan het proper maken van de groen verkleurde keien.

Nu is onderdompelen in chloor de snelste en meest doeltreffende manier om de stenen het originele uitzicht terug te geven. Toen het resultaat bevredigend was, werden de stenen teruggelegd en werd het aquarium weer gevuld met vers water en zijn originele bezoekers. Maar lang heeft de school vissen niet mogen genieten van de vers gepoetste woonst, want Bert was vergeten de stenen eerst af te spoelen met water, waardoor hij nu beschuldigd wordt van massamoord op meer dan 50 visjes. Hij heeft achteraf wel gelijk gekregen met zijn uitspraak “dit is de laatste keer dat ik dat aquarium schoonmaak”.

Ook dit verhaal hoort niet thuis in de GoedNieuwsKrant, maar had zeker niet misstaan in het vroegere ‘Sneppeke’. Alvast dank aan mijn bron.