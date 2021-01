Rubiks Kubus 1.000 keer opgelost voor het Natuurhulpcentrum

Om het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen te steunen, hebben Lucas en Keano, twee jongens van 14 jaar, de 3x3 Rubiks kubus maar liefst duizend keer achter elkaar opgelost. Dit event kon via een livestream op YouTube gevolgd worden en bracht 1.800 euro op.

Lucas Kelchtermans en Keano Moris, beiden 14 jaar, uit Bilzen zijn fan van de Rubiks kubus én de natuur. Om hun interesses te combineren, hebben ze zelf een actie op poten gezet. Op 16 januari hebben ze de 3x3 kubus duizend keer achter elkaar opgelost in 7 uur tijd. Op voorhand hadden ze familie en vrienden opgeroepen om hun actie te sponsoren ten voordele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Het evenement kon via een livestream op Youtube gevolgd worden, waarbij de kijkers hen live aan het werk konden zien.

Het was een strijd tegen de tijd, maar uiteindelijk slaagden de jongens in hun opzet. De actie bracht maar liefst 1.800 euro op. De opbrengst gaat naar de verzorging van een aantal dieren uit Litouwen die recent in beslag genomen werden, onder andere lynxen en krokodillen.