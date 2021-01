Castors Braine begint Europese campagne met nederlaag, Ismaël Bako gaat onderuit met Villeurbanne

Na Boom, Namen en Sint-Katelijne-Waver, is ook kampioen Castors Braine dinsdag met een nederlaag gestart in de EuroCup vrouwenbasketbal. In het Spaanse Valencia moest Braine met 82-64 (rust 45-34) het onderspit delven voor het Franse Saint-Amand-les-Eaux.

Woensdag neemt Castors Braine het op tegen Valencia, dat Sint-Katelijne-Waver met 82-42 inblikte. Vrijdag staan de twee Belgische clubs tegenover elkaar op de laatste speeldag in groep H. De eerste twee van de groep gaan door naar de achtste finales.

Bako onderuit

In een inhaalwedstrijd van de tiende speeldag in de Euroleague heeft Ismaël Bako dinsdag met het Franse Villeurbanne verloren van het Griekse Olympiakos. Na een verlenging werd het 93-101. Bako speelde 18 minuten. Daarin nam hij 10 punten (5/8 2pts), 4 rebounds en 1 assists voor zijn rekening.

In de stand is Villeurbanne zeventiende en voorlaatste. De top acht plaatst zich voor de play-offs. (belga)