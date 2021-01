Olympische atleten zullen in Tokio geen vaccinatie tegen Covid-19 moeten kunnen voorleggen

Dan toch een zorg minder voor atleten en begeleiders die straks naar Tokio hopen af te reizen voor hun deelname aan de Olympische Spelen. Een vaccinatie zal niet verplicht zijn om deel te kunnen nemen aan de vierjaarlijkse hoogmis van de sport.

Dat valt alleszins af te leiden uit de woorden van Katsunobu Kato, een hooggeplaatste Japanse official. “We nemen verregaande maatregelen om veilige en gezonde Spelen te kunnen houden, zonder een inenting als voorwaarde te stellen.”

Daarmee volgt de Japanse overheid de wil van het IOC. Voorzitter Thomas Bach had al aangegeven dat een vaccinatie wenselijk maar niet verplicht zou zijn. Hiermee wilde Bach vooral tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de arme landen waar het vaccin nog helemaal niet beschikbaar is. Ook Japan zelf is nog niet aan het vaccineren. Daar wordt pas in maart met het inenten van de bevolking begonnen en zullen, net zoals bij ons, eerst het oudste deel van de bevolking en het zorgpersoneel de prik krijgen.(gvdl)