’s Ochtends onder het mes, ’s avonds alweer in de eigen zetel: het AZ Rivierenland in Bornem voerde zopas zijn eerste operatie voor een heupprothese uit in dagopname, terwijl patiënten daar normaal gemiddeld vier dagen voor in het ziekenhuis blijven. Het is lang niet de enige ingreep waarvoor de opnameduur opvallend korter is geworden.