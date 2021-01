Anderlecht drukte tegen Charleroi nog eens zijn stempel: uitstekend voetbal gecombineerd met een 3-0-zege. Dat het daarvoor twee penalty’s nodig had, is bijzaak. RSCA wipt naar plaats 3 en het merk stond nog na de 0 op 6 in 2021 eens in de kijker. Thuis zijn de Brusselaars onklopbaar. Als dat nu ook nog buitenshuis lukt, tellen ze echt weer meer.