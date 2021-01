Vanaf vandaag zijn ze in het Witte Huis van Donald Trump verlost. De golfwereld houdt zich klaar, want nu komt ie nóg vaker spelen. Commander in Cheat noemen ze hem daar: niet opperbevelhebber, maar oppersjoemelaar. Rick Reilly beschrijft in een boek hoe Trump als golfer even vals speelt als in de politiek: “Golf is als een fietsbroek: het onthult veel over een man.”