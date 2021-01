Over twee weken rijden Greg Van Avermaet (35) en Oliver Naesen (30) hun eerste wedstrijd als ploegmaats: de Ronde van Valencia. Tijdens de stage van AG2R-Citroën in dezelfde Spaanse regio confronteren we beide kopmannen met vijf stellingen over hun nakende samenwerking. “We kunnen nu op twee paarden wedden in plaats van dat die paarden elkaar in de weg rijden.”