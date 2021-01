Frey maakt in het absolute slot de gelijkmaker. — © BELGA

Moeskroen en Waasland-Beveren hebben 1-1 gespeeld. Agouzoul leek de thuisploeg in de voorlaatste minuut naar de zege te trappen, maar Frey stelde diep in de blessuretijd gelijk. Beide ploegen schieten met dit punt weinig op in de strijd om de degradatie. Al geeft Waasland-Beveren de rode lantaarn voorlopig aan Cercle Brugge.