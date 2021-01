De 280 leerlingen en 25 personeelsleden van kleuter- en basisschool Schuttershof in Sint-Truiden moeten onmiddellijk voor tien dagen in quarantaine. — © Jozef Croughs

Sint-Truiden

Kleuter- en basisschool Schuttershof in Sint-Truiden gaat voor tien dagen op slot na een uitbraak met de Britse coronavariant. Minstens twee leerkrachten en vijf leerlingen zijn er besmet. De 280 leerlingen en 25 personeelsleden van de school worden woensdag getest in de Trudosporthal en moeten tien dagen in quarantaine.