De kleuterafdeling “Het Italiaans Centrum” van Vrije Basisschool De Triangel in Maasmechelen is gesloten na een aantal besmettingen bij kleuters en leerkrachten, zo bevestigt schepen van Onderwijs Mustafa Uzun (CD&V). Ook kleuterschool De Springplank in Eversel bij Heusden-Zolder sluit de deuren na een corona-uitbraak.