Door de blessure van Sascha Kotysch en de schorsing van Pierre-Yves Ngawa is het puzzelen achterin bij OHL, dat donderdag naar Zulte Waregem trekt. Ook voorin moeten er lastige knopen worden doorgehakt, want Siebe Schrijvers is niet gekomen om op de bank te zitten. "De vraag is of ik iemand aan de kant schuif voor hem", zegt Marc Brys.