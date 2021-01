Zakenman organiseert evenement voor 12.000 personen in Ethias Arena. “Sprong in het diepe, hoop dat het kan doorgaan”

Hasselt

Wanneer de zaken niet lopen zoals ze zouden moeten lopen, gooien heel wat ondernemers het over een andere boeg. Dat is ook zo het geval bij de 58-jarige Carlo Meuwissen. Hij runt een luchthavenvervoerbedrijf, maar door de huidige crisis ligt het werk zo goed als stil en heeft de zaakvoerder weinig om handen. Hij besloot dan maar om een evenement te organiseren in de Ethias Arena. De Hasselaar hoopt de zaal in oktober te vullen met 12 000 personen voor het zogenaamde Retro Kitsch Festival.