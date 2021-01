Bilzen

In de stad Bilzen mogen de 80-jarigen de komende weken een stoepbezoek verwachten. Vrijwilligers komen dan langs om een babbeltje te slaan aan de deur. Ze checken ook even of de tachtigers hulp nodig hebben. Met het initiatief wil de stad voorkomen dat mensen vereenzamen tijdens de coronacrisis. En dankzij de opbrengst van sportbenefiet Samen Loopt Het, krijgen de senioren ook nog een kleine verrassing.