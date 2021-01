TIPS. Zonnige kousen, ontspanning in een flesje

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Zonnige kousen

Nu januari al vergevorderd is, kunnen we reikhalzend beginnen uitkijken naar de lente en nieuwe mode in de rekken. Falke speelt in op de zonnigere maanden met een nieuwe collectie, waarvan deze gele sokken met kant deel uitmaken. Alvast een ode brengen aan de zon, maar de cropped jeans nog even voorrang geven op die zomerjurk: ga je gang. Prijs: 13 euro.

www.falke.com

© Falke

Ontspannen met geurtjes

Nog geen ervaring met aromatherapie? Chloé en Dries van Clothilde, de Aalsterse boetiek waar slow beauty centraal staat, maken je graag wegwijs in het aanbod. Wil je beter leren ontspannen of kun je een oppepper gebruiken, dan zit een deel van de oplossing misschien wel in een flesje essentiële olie. Van lavendel tot zwarte peper in een diffuser of spray: prijzen starten vanaf 19 euro.

www.clothilde.be

© Clothilde

Door een kleurrijke bril

Het team ontwerpers bij brillenmerk Izipizi heeft zich voor de nieuwe lijn laten inspireren door de natuur, meer bepaald waterrijke plekken die transformeren als de dagen weer langer en zonniger worden. Dat resulteert in de ‘Glazed Ice’-collectie met monturen in transparante pastelkleuren met een glanzende afwerking... alsof en nog een beetje water op creaties ligt. Prijs: vanaf 40 euro.

www.izipizi.com

© IZIPIZI

Borstvoedingsbeha met kant

De lancering heeft door de coronacrisis even langer op zich laten wachten, maar de kersverse mama’s kunnen voortaan kiezen voor de Twist borstvoedingsbeha van PrimaDonna. Deze bedekt je borsten volledig en is versierd met zachte elastische kant. Met een knoopje kan het ontwerp met één hand makkelijk openen en weer sluiten. Verkrijgbaar in babyroze en zwart. Prijs: 84,90 euro.

www.primadonna.com