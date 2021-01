De reistrends voor de komende maanden, volgens Pinterest

Aan het begin van elk jaar waagt sociaal mediaplatform Pinterest zich in diverse categorieën aan trendvoorspellingen voor de komende maanden. Zo wordt gekeken naar de nabije toekomst van reizen. Die ziet er in coronatijd niet bepaald exotisch uit, maar het lijkt er wel op dat we in 2021 helemaal openstaan voor creatieve ervaringen dicht bij huis.

Weg met de auto

Parkeerruimte is de nieuwe persoonlijke ruimte, zo staat er onder meer in het rapport. Ze zien de auto als de perfecte plek voor verschillende dingen, gaande van een date of een mobiele mancave. De zoekresultaten swingen de pan uit wat drive-in cinema betreft. ‘Grease’-gewijs daten, het wordt misschien weer een ding. Of roadtrippen met je hond. Want ook de zoekopdrachten naar autostoelen voor viervoeters is zijn met 100 procent gestegen. Ook interesse in een overlevingspakket voor in de koffer neemt toe.

© Shutterstock

Nieuwe nomaden

Noem de nomaden anno 2021 gerust de nieuwe jetsetters. Vergeet luxueuze resorts: echte luxe vinden steeds meer mensen midden in de natuur. Dat resulteert op Pinterest in meer zoekopdrachten, 165 procent meer om exact te zijn, naar donkere plekjes waar je de sterrenhemel kunt bewonderen. Evenveel gestegen zijn wilde bloemenvelden, die garant staan voor mooie kiekjes. Naast roadtrippen met de auto lijkt ook de moto een geliefd vervoersmiddel, maar dan wel met een tentje erbij om eraan te hangen en het eigen ‘Motorcycle Diaries’-avontuur te vervolledigen.

© Shutterstock

Hypothetische vakanties

Uit het gedrag van pinners blijkt dat velen (dag)dromen van verre locaties en resorts die alle luxe voorzien. Zorgeloos reizen is momenteel nog een hypothetisch scenario, maar droombestemmingen worden alvast massaal bewaard in afwachting van ‘groen licht’ van verschillende overheden. Mensen sparen het liefst voor lodges in een bos (stijging van 100 procent), maar ook romantische huwelijksbestemmingen zijn goed voor een stijging van 55 procent van de zoekopdrachten. Ook termen zoals droomvakanties en bergreizen worden door de zoeker gehaald.